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Con remontada Cachorros vencen 4-3 a Piratas

Por AP

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Con remontada Cachorros vencen 4-3 a Piratas
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      CHICAGO.- Alex Bregman anotó la carrera de la ventaja en la octava entrada cuando el dominicano Gregory Soto a Nico Hoerner con su lanzamiento con las bases llenas y dos outs, y los Cachorros de Chicago remontaron para vencer el sábado 4-3 a los Piratas de Pittsburgh.

      Soto dio base por bolas al bateador emergente Matt Shaw antes del turno de Hoerner para impulsar al venezolano Pedro Ramirez desde tercera y empatar el juego 3-3. Los Cachorros lograron su segunda victoria consecutiva. Soto entró como relevista después de siete sólidas entradas de Paul Skenes, quien se fue con ventaja de 3-2.

      Skenes se asentó después de permitir jonrones solitarios a Michael Busch y Ramirez con rectas altas, mientras los Piratas sufrían su segunda derrota seguida tras ganar nueve de 11. Ramirez abrió la octava con un doble ante Soto (6-5), quien permitió dos carreras con un hit, dos bases por bolas y golpeó a dos bateadores.

      Ryan Rolison (9-1) consiguió cinco outs para llevarse la victoria. Ryan Zeferjahn sacó el último out de la novena para su sexto salvamento.

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      Ryan O´Hearn conectó el 18vo jonrón de la temporada, el mejor registro de su carrera, con un batazo de tres carreras en la sexta, para darle a Pittsburgh una ventaja de 3-2. O´Hearn conectó por primera vez desde que fue reincorporado el viernes tras seis semanas en la lista de lesionados (distensión del cuádriceps izquierdo) y elevó a 72 su total de carreras impulsadas, la cifra más alta de su carrera en una temporada.

      Skenes permitió dos carreras con cuatro hits en siete entradas, mientras ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

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