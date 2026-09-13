Con soberana paliza de 12-2, los Mets se imponen a Yankees
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NUEVA YORK.- El puertorriqueño Francisco Lindor conectó un jonrón para abrir el juego y añadió un grand slam en la octava entrada, y los Mets de Nueva York sacaron temprano del partido a Gerrit Cole antes de vapulear el sábado por 12-2 a los Yankees, sus rivales de ciudad.
El venezolano Luis Torrens sumó un jonrón de dos carreras en la segunda entrada y un doble impulsor en una octava de cinco carreras en el Estadio de los Yankees. El novato Carson Benge pegó un cuadrangular solitario y un sencillo remolcador en la quinta que sacó del juego a Cole (8-9), a quien le anotaron cinco carreras y le conectaron nueve hits en 4 1/3 episodios.
El dominicano Juan Soto conectó un jonrón en la séptima y los Mets totalizaron con 13 hits y ganaron por 22da vez en 35 juegos desde la fecha límite de canjes del 3 de agosto. Jared Young también se voló la barda por los Mets, que conectaron seis jonrones contra los Yankees por primera vez.
El novato de los Mets Zac Thornton (4-5) permitió dos carreras y cinco hits en siete entradas en un impresionante debut en la Subway Series. Cerró su labor al provocar un rodado para doble matanza de Anthony Volpe.
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Cody Bellinger conectó un jonrón y pegó un sencillo impulsor ante Thornton, mientras la racha de cuatro victorias seguidas de los Yankees llegó a su fin.Los Yankees (85-63) perdieron por octava vez en sus últimos 25 juegos.
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