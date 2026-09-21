Conquista Querétaro Regional Bajío de Petanca
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Con éxito concluyó el Torneo Regional Bajío de Tripletas de Petanca 2026, celebrado en el andador central del Parque Juan H. Sánchez "Morales", donde este domingo se definieron los primeros lugares después de dos días de competencia.
La gran final se disputó al mediodía en la cancha central de petanca del parque, con el enfrentamiento entre La Belle Boule de Querétaro (Negro) y el Club Petanca San Luis (Azul y Oro), en una jornada que también contó con la presencia de jugadores de experiencia internacional.
El título quedó en manos de La Belle Boule, que se impuso por marcador de 13-9 al representativo potosino en un duelo cerrado que definió al campeón regional de la modalidad de tripletas.
Tras la final se llevó a cabo la premiación de los tres mejores equipos. La Belle Boule de Querétaro ocupó el primer lugar, el Club Petanca San Luis terminó como subcampeón y una segunda tripleta queretana completó el podio en la tercera posición.
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Además del resultado regional, campeón y subcampeón consiguieron su clasificación al certamen nacional de petanca, que se celebrará durante noviembre en Ensenada, donde se reunirán los mejores representantes de las cinco regiones del país.
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