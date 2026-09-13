Consigue México primera medalla

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SALTILLO, Coah.- Rodrigo González aprovechó el escenario más importante de su carrera para confirmar que pertenece a la élite mundial del tiro con arco. Ante una Plaza de Armas de Saltillo repleta de aficionados y bajo la presión de competir entre los mejores exponentes del planeta, el mexicano respondió con una actuación sobresaliente que le permitió subir al podio en la Final de la Copa del Mundo de World Archery.

Luego de firmar una de las mayores sorpresas de la jornada, al derrotar en una dramática definición por flecha de desempate al neerlandés Mike Schloesser, conocido como Mr. Perfect, en cuartos de final, Rodrigo González dejó claro que su presencia entre los mejores arqueros del mundo no era producto de la casualidad.

El nacido en Aguascalientes mantuvo el gran nivel mostrado durante toda la competencia y, aunque cayó en semifinales frente al danés Mathias Fullerton, tuvo la oportunidad de pelear por una medalla en su debut dentro de las Finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

En la disputa por el bronce se encontró con el colombiano Pablo Gómez, quien horas antes había eliminado al mexicano Sebastián García. Sin embargo, González mostró una precisión sobresaliente y tomó el control del enfrentamiento desde los primeros disparos. Con cuatro rondas perfectas, construyó una ventaja que su rival nunca pudo remontar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El mexicano cerró la competencia con una victoria por 149-147, resultado que desató la celebración entre los aficionados reunidos en la Plaza de Armas de Saltillo.

Después de impactar su última flecha, González levantó los brazos, sonrió y compartió el momento con el público, antes de subir al podio para recibir una medalla de bronce con sabor histórico, al convertirse en la primera presea para México.

"Es como un sueño. Es mi primera final y ganar una medalla es un gran paso. Soñé con este momento, pero sin duda la realidad es mucho mejor" mencionó.

1a. presea que obtiene Rodrigo González en las Copas del Mundo.