Continúa Toluca en plan grande

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TOLUCA, Méx.- Ni la tormenta eléctrica impidió que Toluca, en el regreso de Paulinho a las canchas luego de su lesión, hilara una tercera victoria y sepultara (5-2) al Atlas en la octava fecha del torneo Apertura 2026.

Los escarlatas, seis días después de consagrarse campeones de la Leagues Cup, no tardaron en abrir el marcador en el Infierno. Alexis Vega (18´) cobró la pena máxima, después de que Florián Monzón paró el balón con una mano y le concedió un penalti a los Diablos Rojos.

Si bien el futbolista argentino se redimió con un cabezazo (50´), no fue suficiente para impedir la goleada que el último bicampeón del balompié mexicano le recetó al Atlas. Menos aún porque Jesús Angulo (21´) y Federico Viñas (28´) ampliaron rápidamente la ventaja del escarlata.

Paulinho, después de superar exitosamente su lesión en el sóleo, regresó a las canchas con su primera anotación en el torneo local.

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El goleador portugués abrazó efusivamente a Alexis Vega mientras, a lo lejos, Antonio "Turco" Mohamed les rindió una mirada de aprobación.

En contraste, la defensa de los rojinegros desapareció por completo, al punto en el que un autogol de Jorge Rodríguez (59´) los sepultó. El exfutbolista de Toluca desvió un centro de Jesús Gallardo que, al final, hundió profundamente a su actual equipo.

El protocolo de tormenta eléctrica rescató, por unos instantes, a los Zorros del Atlas. Las condiciones climáticas en el estadio Nemesio Díez obligaron a que el partido se detuviera por más de 40 minutos.

Sin embargo, después de la reanudación, lo único que cambió fue que el caboverdiano Duk (78´) le concedió un respiro a los rojinegros con un segundo tanto, pero no fue suficiente para aspirar a otro resultado.

Con este marcador, los dirigidos por Antonio "Turco" Mohamed hilaron cinco partidos sin conocer la derrota en el Apertura 2026. Aún tienen pendiente disputar la séptima fecha del certamen contra el Puebla, por lo que podrían aumentar sus puntos. Por su parte, el Atlas de Hernán Crespo buscará reencontrarse con el sendero del triunfo contra Pumas, ya que suma tres duelos consecutivos sin salir victorioso.