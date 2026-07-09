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Contreras y Caglianone, al Derby de jonrones

Por AP

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Contreras y Caglianone, al Derby de jonrones
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      Willson Contreras, de Boston, y Jac Caglianone, de Kansas City, son los más recientes bateadores de poder en comprometerse a participar en el Derby de Jonrones el lunes en Filadelfia.

      El venezolano Contreras, de 34 años, suma 20 cuadrangulares en 306 turnos al bate, cifra que queda a pocos del mejor registro de su carrera: 24, que consiguió con los Cachorros de Chicago en 2019. Busca convertirse en el primer jugador de los Medias Rojas en ganar un Derby de Jonrones desde David Ortiz en 2010. Contreras y Caglianone, de 23 años, se unen en la competencia a Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, y al dominicano Junior Caminero, de Tampa Bay. Los otros cuatro participantes aún no han sido anunciados.

      Cinco jugadores de Kansas City han formado parte previamente en el evento: Bo Jackson (1989), Danny Tartabull (1991), Mike Moustakas (2017), el venezolano Salvador Pérez (2021) y Bobby Witt Jr. (2024). Ninguno se ha llevado el título.

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