Convocan a Musiala para duelo de Champions

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MUNICH.- El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, afirmó que no sería "gran cosa" si el mediapunta estrella Jamal Musiala volviera a desplomarse mientras lidia con un problema neurológico que provoca convulsiones.

Musiala hizo público su diagnóstico de "crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica" después de desplomarse dos veces en partidos consecutivos de pretemporada.

Ha vuelto a los entrenamientos tras un cambio en su medicación, pero todavía no ha vuelto a jugar.

Kompany señaló que el Bayern cuenta con "los mejores expertos" para el asesoramiento médico y que "si vuelve a ocurrir dentro de 40, 50 o 60 días, o dentro de 40, 50 o 60 partidos, entonces ya no será gran cosa para nosotros. Sabemos cómo afrontarlo y, en algún momento, volverá a ser un atleta totalmente normal".

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Musiala, de 23 años, fue incluido en la convocatoria del Bayern para el partido del jueves ante el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones y Kompany indicó que está evaluando su rendimiento en los entrenamientos antes de decidir cuándo volver a incluirlo en una convocatoria para un día de partido.

"Está bien, ha tenido una buena semana. Este impacto inicial en público, con suerte, está disminuyendo poco a poco", indicó el entrenador.