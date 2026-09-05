Convocan a Musiala para duelo de Champions
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
MUNICH.- El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, afirmó que no sería "gran cosa" si el mediapunta estrella Jamal Musiala volviera a desplomarse mientras lidia con un problema neurológico que provoca convulsiones.
Musiala hizo público su diagnóstico de "crisis de ausencia causadas por una disfunción neurológica" después de desplomarse dos veces en partidos consecutivos de pretemporada.
Ha vuelto a los entrenamientos tras un cambio en su medicación, pero todavía no ha vuelto a jugar.
Kompany señaló que el Bayern cuenta con "los mejores expertos" para el asesoramiento médico y que "si vuelve a ocurrir dentro de 40, 50 o 60 días, o dentro de 40, 50 o 60 partidos, entonces ya no será gran cosa para nosotros. Sabemos cómo afrontarlo y, en algún momento, volverá a ser un atleta totalmente normal".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Musiala, de 23 años, fue incluido en la convocatoria del Bayern para el partido del jueves ante el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones y Kompany indicó que está evaluando su rendimiento en los entrenamientos antes de decidir cuándo volver a incluirlo en una convocatoria para un día de partido.
"Está bien, ha tenido una buena semana. Este impacto inicial en público, con suerte, está disminuyendo poco a poco", indicó el entrenador.
no te pierdas estas noticias
Santiago Giménez debuta con Porto en victoria contra Moreirense
El Universal
Santiago Giménez se prepara para enfrentar al Manchester City en la Champions tras su debut.
Muere futbolista de 15 años de Piratas FC durante un entrenamiento
El Universal
El joven futbolista de 15 años fue trasladado a la Cruz Roja en Veracruz, donde se confirmó su fallecimiento.
Mbappé falla un penal y el Real Madrid cae ante el Betis
EFE
El Betis ganó 1-0 con un gol al minuto 81; Mbappé tuvo el empate en el descuento, pero el portero detuvo su penalti