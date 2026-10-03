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Convocan al torneo de Racquetbol de la Raza

Por Romario Ventura

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Convocan al torneo de Racquetbol de la Raza
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      El Club Deportivo Punto Verde, en coordinación con Muscle Lovers y con el aval de la Asociación Potosina de Racquetbol, lanzó la convocatoria para su tradicional Torneo Abierto de Racquetbol "De la Raza 2026", que se llevará a cabo del 20 al 24 de octubre en las instalaciones del club, ubicadas en Prolongación Albino García número 1110, en San Luis Potosí.

      La competencia contará con una amplia variedad de categorías, entre ellas Abierta Singles Varonil con ventajas, Abierta Dobles con ventajas, "A" Varonil Singles, "C" Varonil Singles, "A" Femenil Singles y "C" Femenil Singles. También habrá divisiones infantiles para 12, 10, 8 y 6 años y menores, además de la categoría Máster "B" 35 años y mayores Dobles.

      Los partidos comenzarán el martes 20 de octubre a las 16:00 horas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y podrán realizarse directamente en el Club Deportivo Punto Verde, al teléfono 444 813 1417 o vía WhatsApp al 444 110 9426. El cierre de registros y la junta previa están programados para el viernes 16 de octubre a las 19:00 horas.

      El costo de inscripción será de 400 pesos para categorías singles, 350 pesos para infantiles y 800 pesos por pareja en dobles, mientras que un segundo evento tendrá un costo adicional de 250 pesos. La organización informó además que se entregará una playera a los primeros 80 participantes que tengan cubierta su inscripción antes del inicio del torneo.

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      En cuanto a la premiación, el primer lugar podrá recibir raqueta, efectivo o maleta, además de medalla, dependiendo de la categoría; el segundo puesto obtendrá mochila y medalla, y el tercero un artículo deportivo y medalla. El torneo se regirá bajo el reglamento de la Federación Mexicana de Racquetbol y las categorías necesitarán un mínimo de 8 jugadores en singles o ocho parejas en dobles para poder disputarse. El apoyo total de Juan Pablo Lara Rubio, presidente del Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde.

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