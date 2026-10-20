Cordero, fuera de la Carrera Panamericana

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El piloto potosino Ricardo Cordero y su equipo 399 Tactical GHR Motorsport quedaron fuera de la edición 2026 de la Carrera Panamericana, luego de que su automóvil, conocido como "El Malditillo", presentara una grave falla en el motor durante la jornada del sábado. Este domingo, al arrancar la cuarta etapa con destino a Querétaro, el equipo ya no apareció en la lista de salida, poniendo fin a sus aspiraciones de conquistar una nueva corona en la tradicional competencia automovilística.

A través de un video dirigido a sus seguidores, conocidos como los "Malditillos", el siete veces campeón de la Panamericana explicó cómo se presentó el problema mecánico. Cordero señaló que el equipo mantenía un buen ritmo y había ganado el primer tramo después del servicio; sin embargo, durante el siguiente recorrido detectaron que la temperatura del aceite estaba por encima de lo normal, hasta que el motor se quedó pegado. Aunque lograron detener el vehículo e intentaron recuperarlo, la pérdida de potencia evidenció la gravedad de la avería.

El piloto explicó que, pese a la considerable pérdida de tiempo, el equipo tenía la intención de regresar a la competencia para responder al apoyo de sus aficionados. Por ello, los mecánicos encabezados por Flavio Laborde trabajaron durante toda la noche para intentar reparar el automóvil. No obstante, durante la madrugada confirmaron que el motor estaba destruido y que no existían posibilidades de devolver el vehículo a las condiciones necesarias para continuar en la carrera.

Cordero lamentó el desenlace, aunque dejó claro que el abandono no representa el final de sus aspiraciones deportivas. El potosino reconoció que la falla se debió a un error de armado y descartó atribuir responsabilidades personales por lo sucedido. Asimismo, aseguró que el equipo regresará para la edición de 2027 con la intención de volver a luchar por el triunfo. "No nos vamos a rendir, regresaremos más fuertes", expresó el piloto, quien agradeció el respaldo de sus seguidores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con esta baja, Ricardo Cordero deja vacante la posibilidad de defender el título de la Carrera Panamericana 2026, mientras que el récord histórico de siete campeonatos que comparte con el francés Pierre de Thoisy permanecerá empatado, al menos, hasta la próxima edición. Mientras tanto, el contingente de la competencia continuó su recorrido desde Puebla hacia Querétaro, donde se tenía programado su arribo durante la tarde al jardín Zenea.