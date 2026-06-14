Cordero va por la de cuadros en Ohio

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El piloto potosino Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández continúan su participación dentro del Campeonato de Rallismo Americano (ARA), que este fin de semana llega al punto medio de la temporada con la celebración del Southern Ohio Forest Rally, una de las competencias más exigentes y emblemáticas del calendario en Norteamérica.

Tras participar en dos de las tres fechas disputadas hasta el momento, la dupla mexicana arribó al estado de Ohio con el firme objetivo de sumar una victoria que les permita mejorar su posición en la clasificación general y mantener vivas sus aspiraciones al campeonato.

El Southern Ohio Forest Rally se desarrolla sobre un recorrido de 123 millas dividido en tramos de alta velocidad que atraviesan las ondulantes colinas y bosques del sur de Ohio. Las condiciones del terreno representan un desafío constante para las tripulaciones, al combinar superficies compuestas en un 80 por ciento por tierra y un 20 por ciento por asfalto, además de enfrentar altas temperaturas y humedad.

Cordero destacó la importancia de la adaptación en una temporada donde gran parte de los escenarios son completamente nuevos para el equipo mexicano.

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"Emocionado como en cada rally que hemos estado corriendo en esta temporada. Muchas de estas carreras jamás las habíamos corrido y es emocionante ver qué reto diferente te tocará enfrentar en cada fecha. Es un juego constante de estrategia, no solo con el auto, sino también con los tramos que, a diferencia de México, estamos experimentando para tratar de adaptarnos lo más rápido posible". Comentó.

El multicampeón mexicano señaló que el arranque de la competencia ha sido positivo y que el ritmo mostrado durante las primeras jornadas les permite pensar en un resultado importante.

"Iniciamos bien y fuimos de los primeros en arrancar en el primer día de competencia. Aún nos quedan los tramos cronometrados del sábado, pero el ritmo que traemos es muy bueno y espero terminemos así para lograr la victoria". Explico.

Con el campeonato entrando en una fase decisiva, cada punto comienza a ser fundamental en la lucha por el título, por lo que Ricardo Cordero y Marco Hernández buscarán aprovechar al máximo esta fecha para continuar representando a México en los primeros planos del rallismo continental y acercarse a los puestos de privilegio en la clasificación general.