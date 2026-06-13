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Mundial 2026: Vibrante igualada entre Brasil y Marruecos

Ismael Saibari adelantó a Marruecos, pero Vinicius Jr empató el marcador

Por El Universal

Junio 13, 2026 06:09 p.m.
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Foto: AP

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      En un partido emocionante, Brasil y Marruecos igualaron a un gol dentro de las acciones del Grupo C en el Mundial 2026.

      El partido se jugó en el estadio de Nueva York, ante un lleno que disfrutó de ver a dos de los favoritos para llegar lejos en esta Copa del Mundo.

      En las acciones de la primera parte, Marruecos tomó ventaja en el marcador al minuto 21, a cargo de Ismael Saibari, quien sacó un remate con pierna derecha desde fuera del área al centro de la portería para el 1-0.

      Brasil no se encontraba en la cancha durante los primeros minutos, el gol los desestabilizó, pero los sudamericanos buscaron a su estrella y el resultado se dio.

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      En una jugada individual, la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr., camiseta número 7, desbordó por el lado izquierdo, se quitó un defensor rival y con un zapatazo de pierna derecha definió para meter el 1-1 al minuto 32.

      Para la segunda mitad de cotejo, ambas selecciones se fueron al frente, con mucho dinamismo, pero con más dominio por parte del equipo brasileño, aunque no pudieron llevarse la victoria.

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