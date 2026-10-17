Cordero y Hernández defienden el título

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El rugido de los motores marcó el arranque de la edición 39 de la Carrera Panamericana, con la salida del contingente desde Tuxtla Gutiérrez rumbo al puerto de Veracruz. En una jornada integrada por siete tramos cronometrados, la batalla por los primeros lugares comenzó con intensidad entre la dupla de Ricardo Cordero y Marco Hernández, del equipo 399 Tactical GHR Motorsport, y sus rivales Damiron. Al final del día, el piloto potosino logró imponer condiciones y se quedó con la primera etapa, construyendo una ventaja de 11 segundos que lo coloca al frente de la competencia.

El camino no fue sencillo desde el inicio. Los primeros tramos sirvieron para ajustar el ritmo y encontrar las condiciones ideales para atacar los sinuosos caminos de la ruta, pero una vez superada esa fase de adaptación, Cordero y Hernández comenzaron a marcar los mejores tiempos. La consistencia de la dupla y el trabajo de su equipo fueron determinantes para cerrar la jornada en la cima, con una diferencia que puede resultar valiosa conforme avance la exigente prueba automovilística.

"Contento con los resultados del día de hoy, los primeros tramos fueron para ajustar el ritmo, y de ahí en adelante fuimos los más rápidos; al finalizar la etapa nos llevamos una ventaja de 11 segundos que nos da la oportunidad de arrancar primeros mañana rumbo a la capital y seguir acumulando tiempo que al final nos puede permitir llevarnos el triunfo", señaló Ricardo Cordero. El piloto también agradeció el respaldo de 399 Tactical GHR Motorsport y destacó la importancia de mantener la constancia durante las siguientes etapas para continuar en la pelea por la victoria.

Con el sonido de la marimba como bienvenida, el contingente panamericano llegó a la cuatro veces heroica Veracruz, donde concluyó la primera jornada de competencia. El llamado "Malditillo" pegó primero y ahora tendrá la responsabilidad de defender su ventaja en una ruta que exige concentración, precisión y una estrategia inteligente. La diferencia de 11 segundos representa un buen comienzo, aunque la carrera apenas inicia y todavía quedan kilómetros decisivos por recorrer.

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La segunda etapa se disputará este sábado 17 de octubre, con destino a la Ciudad de México, donde el convoy será recibido en la Alameda Central, frente al Palacio de Bellas Artes. Cordero buscará ampliar su ventaja y continuar construyendo, tramo a tramo, el camino hacia una nueva conquista en la Carrera Panamericana, con la mira puesta en alcanzar la histórica octava estrella. La batalla continúa y el piloto potosino ya dio el primer golpe en una de las competencias más emblemáticas del automovilismo mexicano.