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Corinthians contrata a Clarence Seedorf para evitar descenso

Seedorf llega tras la salida de Fernando Diniz, con el equipo en zona de riesgo en la clasificación.

Por AP

Octubre 11, 2026 09:00 p.m.
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Corinthians contrata a Clarence Seedorf para evitar descenso
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      SAO PAULO, Brasil (AP) — Corinthians contrató a Clarence Seedorf el domingo para el primer trabajo como entrenador del astro neerlandés desde 2019, mientras el quipo brasileño busca evitar el descenso de la máxima categoría.

      Corinthians contrata a Clarence Seedorf para dirigir al equipo

      El club brasileño informó en publicaciones en redes sociales que le dio al Seedorf, de 50 años, un contrato hasta el final del próximo año. Corinthians se ubica 16º en la liga brasileña de 20 equipos, un puesto por encima de la zona de descenso.

      Seedorf reemplaza a Fernando Diniz, quien fue despedido el miércoles tras perder siete partidos de liga consecutivos con un plantel que incluye al delantero neerlandés Memphis Depay.

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      Trayectoria y retos de Clarence Seedorf como entrenador

      Seedorf dirigió por última vez a la selección de Camerún hace más de siete años y anteriormente entrenó a tres clubes, incluido su exequipo, el AC Milan.

      Pero Seedorf, el único jugador que ha ganado la Copa de Europa o la Liga de Campeones con tres equipos diferentes, ha tenido un éxito limitado como entrenador.

      Sus tres etapas como técnico de clubes, incluyendo on el Milan en 2014, duraron menos de seis meses cada una, y la más reciente fue en 2018 con el Deportivo La Coruña.

      Seedorf, quien fue uno de los mediocampistas más destacados de su generación, terminó su carrera en Brasil con el Botafogo.

      Ganó una Liga de Campeones a los 19 años con el Ajax en 1995 y obtuvo más títulos con el Real Madrid en 1998 y dos veces con el Milan, en 2003 y 2007.

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