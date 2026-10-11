logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Packers vencen 31-7 a Bears con dos touchdowns de Watson

Green Bay logró su primera marca positiva de la temporada tras vencer con contundencia a Chicago.

Por AP

Octubre 11, 2026 08:38 p.m.
A
Packers vencen 31-7 a Bears con dos touchdowns de Watson
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      GRREN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Christian Watson atrapó dos pases largos de touchdown de Jordan Love, MarShawn Lloyd también anotó dos veces y los Packers de Green Bay tuvieron un tipo de revancha al vencer el domingo 31-7 a los Bears de Chicago.

      Packers logran revancha tras derrota en ronda de comodín

      Love completó 25 de 31 pases para 367 yardas, la cifra más alta de un quarterback de los Packers contra los Bears en Lambeau Field. Se conectó con Watson en un touchdown de 42 yardas en el primer cuarto y en otro de 53 en el tercero.

      Green Bay había perdido tres de cuatro ante los Bears y dejó escapar una ventaja de 21-3 al descanso en una derrota 31-27 ante Chicago en la ronda de comodín de la NFC la temporada pasada. Caleb Williams celebró esa remontada rallando queso en el campo, una burla a la afición de Green Bay conocida como los Cheeseheads.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lesión de Caleb Williams afecta a Bears y Packers aprovechan

      Williams se perdió un tercer partido consecutivo el domingo por una lesión en el tendón de la corva, y Tyson Bagent fue titular en su lugar. Xavier McKinney interceptó dos pases de Bagent, mientras los Packers forzaron cinco pérdidas de balón.

      Green Bay (3-2) se puso por encima de .500 por primera vez esta temporada.

      Watson terminó con seis recepciones para 143 yardas. Matthew Golden sumó 123 yardas por recepción, la mayor cifra de su carrera, y además igualó su mejor marca personal con seis atrapadas.

      Bagent completó 12 de 21 para 87 yardas. Keenum tomó el relevo al inicio del cuarto periodo y terminó 10 de 15 para 101 yardas, con una intercepción y un balón suelto. Chicago entregó el balón en cuatro posesiones consecutivas de la segunda mitad.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Packers vencen 31-7 a Bears con dos touchdowns de Watson
      Packers vencen 31-7 a Bears con dos touchdowns de Watson

      Packers vencen 31-7 a Bears con dos touchdowns de Watson

      SLP

      AP

      Green Bay logró su primera marca positiva de la temporada tras vencer con contundencia a Chicago.

      Vikings vencen 23-13 a Saints con Jefferson y Jones
      Vikings vencen 23-13 a Saints con Jefferson y Jones

      Vikings vencen 23-13 a Saints con Jefferson y Jones

      SLP

      AP

      Justin Jefferson regresó con touchdown y Aaron Jones anotó en el cuarto periodo para Minnesota.

      Joe Burrow lidera a Bengals en triunfo sobre Miami Dolphins
      Joe Burrow lidera a Bengals en triunfo sobre Miami Dolphins

      Joe Burrow lidera a Bengals en triunfo sobre Miami Dolphins

      SLP

      AP

      Jordan Battle interceptó dos veces a Malik Willis y fue clave en la defensa.

      Steelers vencen a Colts con actuación destacada de Warren
      Steelers vencen a Colts con actuación destacada de Warren

      Steelers vencen a Colts con actuación destacada de Warren

      SLP

      AP

      Jaylen Warren acumuló 188 yardas y dos touchdowns para que Steelers superaran a Colts 34-22.