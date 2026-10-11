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Vikings vencen 23-13 a Saints con Jefferson y Jones

Justin Jefferson regresó con touchdown y Aaron Jones anotó en el cuarto periodo para Minnesota.

Por AP

Octubre 11, 2026 08:37 p.m.
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Vikings vencen 23-13 a Saints con Jefferson y Jones
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      NUEVA ORLEANS (AP) — Justin Jefferson destacó el domingo en su regreso a la alineación de Minnesota con una recepción de touchdown en salto, Aaron Jones compensó un balón suelto temprano con un touchdown decisivo en el cuarto periodo y los Vikings se mantuvieron invictos con una victoria de 23-13 sobre los Saints de Nueva Orleans, que atraviesan un mal momento.

      Destacada actuación de Jefferson y Jones en victoria de Vikings

      Will Reichard convirtió sus tres intentos de gol de campo desde 40 o más yardas para los Vikings (5-0), incluido uno de 55 yardas para poner a Minnesota arriba por 10 en el cuarto periodo y prácticamente condenar a los Saints (1-4) a una tercera derrota consecutiva — todas en el Superdome.

      Jones terminó con 113 yardas por tierra en 25 acarreos. Jefferson, quien se perdió la Semana 4 por una lesión en el tobillo, atrapó seis pases para 79 yardas de Kyler Murray, quien lanzó para 229 yardas y un TD sin pérdidas de balón y corrió para 51 yardas.

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      Defensa sólida limita ofensiva de Saints

      Los Vikings, que llegaron permitiendo el mínimo de la NFL con 12,8 puntos por partido, cedieron solo un touchdown ofensivo y limitaron a Nueva Orleans a 142 yardas.

      El safety Jonas Sanker devolvió un balón suelto 87 yardas para el otro TD de los Saints.

      Ambos equipos estuvieron afectados por pérdidas de balón.

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