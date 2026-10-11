Trump anuncia tregua energética entre Rusia y Ucrania: Kiev reporta ataques

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WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump anunció el domingo que Rusia y Ucrania habían acordado una "tregua energética", pero no ofreció detalles sobre sus términos y Kiev reportó ataques de Moscú contra sitios energéticos después de su declaración.

La breve publicación de Trump en redes sociales indicó únicamente que el alto el fuego entró en vigor de inmediato. "¡No lo violen!"

Rusia no ha comentado al respecto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy declaró que, si bien su país "recibe con agrado" el anuncio de Trump como "una buena noticia para todos", Rusia seguía atacando infraestructura energética en Kiev y en la ciudad de Járkiv.

"Desafortunadamente, los cielos ucranianos han estado infestados de ´shaheds´ rusos todo el día de hoy", indicó el mandatario en un discurso vespertino, en referencia a drones lanzados por Moscú. "También ha habido lanzamientos con bombas planeadoras y contra nuestra infraestructura energética. Una planta eléctrica en Járkiv fue alcanzada esta noche".

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La oficina presidencial confirmó que el asalto en Járkiv ocurrió después de la publicación de Trump sobre el alto el fuego.

Zelenskyy declaró que Ucrania "está dispuesta a abstenerse de atacar la infraestructura energética rusa — y contamos con la misma disposición de Rusia".

Rusia ha buscado privar a los civiles ucranianos de electricidad, calefacción y agua corriente a lo largo de la guerra, con la esperanza de desgastar la resistencia pública a la invasión a gran escala de Moscú.

Zelenskyy señaló que Ucrania ha propuesto muchos pasos para desescalar, pero el presidente ruso Vladímir Putin "tuvo una respuesta para todos ellos: ´nyet´. Esperamos que finalmente diga algo diferente a Estados Unidos, Ucrania y el mundo entero".

Sostuvo que Kiev mantiene contacto con Estados Unidos, y agradeció a los estadounidenses por su apoyo. Indicó en X que habló con el primer ministro canadiense Mark Carney, el presidente finlandés Alexander Stubb y el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

En una entrevista emitida más temprano el domingo, Zelenskyy declaró que Kiev estaba lista para dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Moscú detenía los ataques contra el sistema energético de Ucrania, y pidió a Trump presionar al Kremlin para que acepte.

"Estamos pidiendo al presidente Trump que les dé una señal, para no atacar la infraestructura energética de Ucrania", dijo a "This Week" de ABC.

Trump dice que Ucrania debe tener otro presidente

Trump señaló el sábado que era hora de que Ucrania consiguiera un nuevo presidente, al sugerir que Zelenskyy no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra y culparlo por los altos precios del diésel en Estados Unidos.

En respuesta a los comentarios de Trump, Zelenskyy apuntó que Ucrania podría celebrar elecciones si Rusia aceptaba una tregua de 60 días.

"Denos dos meses, 60 días libres. Alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones", dijo. Añadió que Ucrania estaría dispuesta a aceptar cualquier elección que hiciera su pueblo.

"Con todo respeto al presidente Trump, depende de nuestra sociedad, de nuestro pueblo elegir a uno u otro líder", aseguró. Añadió que celebrar una votación durante la guerra sería ilegal y que Ucrania necesitaría garantías de seguridad para permitir que la gente vote de manera segura.

Ucrania ha estado bajo ley marcial desde la invasión rusa en febrero de 2022 y la Constitución ucraniana prohíbe las elecciones mientras siga en vigor. Más allá de la barrera legal, una votación a nivel nacional sería vulnerable a ataques rusos, y organizarla logísticamente imposible, con aproximadamente una quinta parte del país bajo ocupación rusas, millones de ucranianos desplazados en el extranjero y soldados en la línea del frente. El mandato de Zelenskyy expiró formalmente en mayo de 2024, pero la constitución le permite permanecer en el cargo hasta que un nuevo presidente preste juramento.

El cruce de declaraciones se produjo mientras Kiev ampliaba su campaña contra infraestructura en el interior de Rusia, con un ataque ucraniano con drones el domingo que obligó a cerrar un centro de datos operado por el gigante tecnológico ruso Yandex en la ciudad de Vladimir, al este de Moscú. Fue el tercer ataque contra sus instalaciones en cuatro días.

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente.

Trump, quien el viernes alcanzó un acuerdo con Putin para comprar diésel en un intento por abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ha estado presionando a Zelenskyy durante semanas para que detenga los ataques contra la infraestructura energética rusa.

Ha intentado atribuir los precios récord del diésel en Estados Unidos a Ucrania, en lugar de a la guerra en Irán encabezada por Estados Unidos, que ha elevado los precios mundiales de la energía. Funcionarios ucranianos y europeos reaccionaron con consternación al acuerdo del diésel, al señalar que ayudará a financiar el esfuerzo bélico de Rusia.

Ataque ucraniano contra centro de datos ruso provoca interrupciones

El ataque ucraniano con drones contra el centro de datos de Yandex en Vladimir provocó interrupciones en los servicios de la empresa, dejando a usuarios en decenas de ciudades rusas y en Kazajistán, Bielorrusia y Armenia sin poder pedir taxis ni acceder a servicios bancarios, según el medio independiente ruso Astra.

"Las operaciones en el centro de datos se han detenido por completo. No hubo heridos", indicó el canal de Telegram Yandex Cloud, que ofrece actualizaciones operativas sobre la disponibilidad de los servicios.

En Moscú, los residentes describieron interrupciones en las tareas cotidianas. Pavel Belyavskiy, un conductor de Yandex Taxi, apuntó que no estaba claro si los encargos estaban llegando en absoluto, y que en varios viajes tuvo que cancelar después de esperar mucho tiempo porque no podía comunicarse con el pasajero.

"Yo presionaba el botón de ´llamar´ para contactarlos, pero no pasa nada", relató. "No hay nada que pueda hacer, así que simplemente me veo obligado a cancelar".

Igor Mann aseveró que fue a comprobar el estado de un pedido en la plataforma de compras Yandex Market, pero la página no estaba disponible, y no pudo conectarse a través de una red privada virtual. "Nada funcionó", dijo.

Otro residente de Moscú, Eduard Malyavko, sostuvo que las interrupciones tuvieron un "impacto directo" y no se trataban sólo de "comodidad".

"También se trata del trabajo", dijo, y añadió que también afectaron a la "atención médica, y todo lo demás".

Un ataque con drones dejó fuera de servicio el jueves otro centro de datos de Yandex en la región de Riazán, al sureste de Moscú. Un día después, drones ucranianos alcanzaron el principal centro de datos de la empresa en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, dejando fuera de servicio parte de la instalación, señaló Yandex.

Yandex, a menudo descrita como el Google de Rusia, opera el motor de búsqueda más popular del país y una amplia gama de servicios digitales, y está muy implicada en el desarrollo de inteligencia artificial de Rusia.

Cifra de muertos en Zaporiyia sube a 23

En otro frente, las operaciones de búsqueda y rescate terminaron en la ciudad sureña de Zaporiyia tras un bombardeo ruso el sábado, según Ivan Fedorov, exjefe regional y copresidente del consejo regional de defensa.

Zelenskyy dijo que 23 personas murieron en el ataque, incluidos cuatro niños. Más de 30 personas resultaron heridas, dijo Fedorov, ocho de las cuales permanecen hospitalizadas.

Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la región fronteriza rusa de Briansk, informaron el domingo funcionarios locales.