Manchester City vence 3-0 al Liverpool tras sanciones financieras

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LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — Los jugadores del Manchester City fueron abucheados y objeto de burlas por los aficionados del Liverpool el domingo en su primer partido desde que el club fue hallado culpable de una serie de infracciones financieras.

Pero al final fue la sección visitante, vestida de azul y agitando enormes plátanos inflables, la que celebró ruidosamente tras una victoria 3-0 en Anfield en la Liga Premier.

Aún no se sabe qué le depara el futuro al City después de que un panel independiente determinó que el club infló artificialmente sus ingresos en más de 1.000 millones de dólares para ayudar a fichar a algunas de las mayores estrellas del fútbol y dominar la Liga Premier. Pero por ahora está cómodamente en la cima de la clasificación con un récord de 100% de victorias y mirando por encima a sus rivales.

Los goles en la segunda mitad de Erling Haaland, Jeremy Doku y Rayan Cherki permitieron al City aprovechar que el Liverpool se quedó con 10 hombres tras una tarjeta roja a Ryan Gravenberch alrededor de la hora de juego.

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El City es el líder de la liga con tres puntos por delante del campeón defensor Arsenal, que es segundo, con la victoria como un alivio bienvenido para el club asediado tras las repercusiones del mayor escándalo en la historia de la Liga Premier.

Tras el pitazo final, ese alivio fue evidente en las sonrisas en los rostros de Haaland y del entrenador Enzo Maresca mientras los jugadores y el personal del City fueron a mostrar su agradecimiento a sus aficionados que celebraban, entre los que estaba el padre de Haaland, Alfie.

Hull sigue impresionando

Mohamed Belloumi ingresó desde el banquillo para mantener el impresionante inicio de temporada del Hull al rescatar un empate 2-2 ante el Everton.

El equipo recién ascendido ha perdido solo una vez esta temporada y se puso por delante poco después del descanso en el MKM Stadium gracias a Joel Helhardt.

El Everton, que enfrenta una posible venta después de que el grupo Friedkin estadounidense dijera que buscaba nuevas inversiones, reaccionó con goles de Kiernan Dewsbury-Hall y Thierno Barry para tomar ventaja de 2-1.

Pero Belloumi, que entró como suplente a los 64 minutos, encontró el gol del empate 10 minutos después de ingresar.

Regreso amargo

Oliver Glasner sufrió una derrota 3-1 en su regreso al Crystal Palace con su nuevo club, el Nottingham Forest.

Glasner se convirtió en héroe con el Palace tras ganar la Copa FA, la Community Shield y la Conference League de la UEFA como entrenador.

Se marchó al final de la temporada pasada y asumió el mando en el Forest.

El Palace reaccionó después de que Dan Ndoye adelantara al Forest en el tercer minuto en Selhurst Park.

Daichi Kamada y Jefferson Lerma marcaron para el equipo local al final de la primera mitad, y Yeremy Pino añadió el tercero tras el descanso.