logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Correa llega al River Plate

El exjugador de los Tigres firma contrato hasta diciembre de 2029

Por Agencias

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
A
Correa llega al River Plate
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ángel Correa fue presentado oficialmente como nuevo jugador de River Plate, después de superar los exámenes médicos y firmar un contrato que lo vinculará con el conjunto argentino hasta el 31 de diciembre de 2029.

      El delantero formalizó su llegada acompañado por Stefano Di Carlo, presidente del club, con lo que concluyó una negociación que se prolongó durante varias semanas y que permitió concretar su transferencia definitiva desde Tigres.

      Aunque los clubes no revelaron públicamente el monto de la operación, las cifras conocidas alrededor del traspaso señalan que River habría pagado 15 millones de dólares por el pase, más otros dos millones sujetos al cumplimiento de objetivos.

      En caso de alcanzar el valor total previsto, la contratación podría convertirse en la compra más elevada en la historia de la institución argentina, además de representar una de las ventas más importantes para Tigres.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Correa había llegado al conjunto regiomontano en julio de 2025 procedente del Atlético de Madrid y tenía un contrato de larga duración; sin embargo, su etapa en México concluyó aproximadamente un año después, luego de manifestar su intención de regresar al futbol argentino.

      El atacante cerró su paso por el equipo felino con 23 goles y al menos 13 asistencias en 54 partidos, números que lo colocaron entre los futbolistas ofensivos más productivos del plantel durante su estancia en la Liga MX.

      Su salida representa una baja importante para Tigres, pero también una operación favorable en términos económicos, considerando la inversión realizada por el club para contratarlo desde el futbol español.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego
        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego

        América anuncia precios y venta de boletos para partido vs San Diego

        SLP

        El Universal

        América enfrentará a San Diego FC en la Leagues Cup 2026, con venta oficial de boletos a través de Fanki.

        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia
        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia

        Del Toro se mantiene en el podio del Tour de Francia

        SLP

        EFE

        El ciclista mexicano reforzó su posición con una ventaja de 24 segundos

        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado
        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

        Tigres y ADSL, por su primera victoria este sábado

        SLP

        El Universal

        Tigres UANL enfrenta a San Luis tras perder en la primera fecha y con bajas en su plantilla.

        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy
        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

        Concacaf 2026: México Sub-20 juega hoy

        SLP

        El Universal

        El equipo mexicano juega como local en Puebla y Ciudad de México.