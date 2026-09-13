Cowboys vs. Giants rivalidad a escena

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CIUDAD DE MÉXICO.- Partidazo el que protagonizarán los Dallas Cowboys y los Gigantes de Nueva York en el primer domingo por la noche de la temporada de la NFL.

Una de las rivalidades más apasionantes que hay, se robará los reflectores este domingo, con el equipo de la estrella visitando ´La Gran Manzana´ ante unos renovados Gigantes que comandará el experimentado entrenador en jefe, John Harbaugh.

La encomienda de los Vaqueros para este inicio de temporada no es otra que demostrar que los problemas defensivos han quedado solucionados con la llegada del coordinador defensivo, Christian Parker, y las adiciones de Caleb Downs; un safety que destacó en el futbol americano colegial con Alabama, además de Von Miller, quien se espera que su impacto no solo sea en el campo, también como mentor de las caras jovenes que tiene el equipo.

Del otro lado del balón, la exigencia será mantener el nivel que demostraron la dupla de receptores CeeDee Lamb y George Pickens, mientras que, en el ataque terrestre, Javonte Williams sea quien vaya trabajando a los equipos, con acarreos de balón.

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Como en casa

Pese a la dificultad que representa jugar el primer partido divisional de la temporada, los Cowboys tienen gratos recuerdos cada que visitan el Metlife, con un saldo de cuatro victorias en los últimos cinco encuentros que han jugado en dicho recinto.

La última derrota de Dallas en la casa de los Gigantes fue precisamente la temporada pasada, en un partido en donde ambos ya se encontraban eliminados, pero que, los neoyorquinos no desaprovecharon para terminar la campaña con una victoria ante su acérrimo rival 34-17.

Con un Jaxson Dart más maduro, y toda la experiencia que representa Harbaugh como coach, se espera que el partido de esta noche sea la ´primera gran prueba´ que tenga el equipo de la estrella solitaria en su búsqueda por regresar a la gloria.