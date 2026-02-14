logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

CR7 regresa con el Al Nassr

El portugués pone fin a un periodo de ausencia que generó controversia

Por Agencias

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
CR7 regresa con el Al Nassr

La espera ha terminado. Cristiano Ronaldo volverá a la acción con Al Nassr, cuando su equipo se enfrente a Al Fateh en la Saudi Pro League. El delantero portugués estará nuevamente a disposición del técnico Jorge Jesus tras un periodo de ausencia que generó controversia.

La noticia de su regreso fue anticipada por el diario ‘A Bola’ a principios de semana, después de que, según informes, las altas esferas de la liga saudí le recordaran al jugador que “nadie, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”.

A pesar de haber compartido imágenes con su equipo, Ronaldo se ausentó de varios compromisos clave. Su protesta, supuestamente motivada por el fichaje de Karim Benzema por el rival Al Hilal, le llevó a no jugar contra Al Riyadh, ni en el clásico frente a Al Ittihad. Tampoco participó en el partido de ida de los octavos de final de la Champions de Asia 2.

Tras dos semanas de lo que se ha descrito como un acto de “rebeldía”, en las que incluso celebró un cumpleaños atípico, el astro portugués ha decidido reintegrarse al equipo. Fue visto en el aeropuerto con sus compañeros, lo que confirma su regreso a los terrenos de juego por primera vez desde el 30 de enero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El retorno de Cristiano es crucial para Al Nassr, que ha tenido dificultades para asegurar victorias en su ausencia. El equipo necesita un triunfo en su visita a Al Fateh para no perderle el paso a Al Hilal, que ya ganó su partido y amenaza con distanciarse en la cima de la clasificación.

Con su vuelta, Cristiano buscará reivindicarse y liderar a su equipo en un momento decisivo de la temporada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pumas respira y vence al Puebla
Pumas respira y vence al Puebla

Pumas respira y vence al Puebla

SLP

El Universal

El equipo universitario vino de atrás y triunfa en un partido cardiaco

LeBron James vuelve para su 21er. All Star
LeBron James vuelve para su 21er. All Star

LeBron James vuelve para su 21er. All Star

SLP

AP

Rennes sorprende y vence al líder PSG
Rennes sorprende y vence al líder PSG

Rennes sorprende y vence al líder PSG

SLP

AP

Pone fin a su racha de cinco partidos sin ganar en la Ligue 1

Chris Paul se retira de NBA
Chris Paul se retira de NBA

Chris Paul se retira de NBA

SLP

AP

Después de 21 temporadas, lo da a conocer al iniciar el fin de semana del Juego de Estrellas