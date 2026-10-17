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Cruz Azul obligado a ganar

Por El Universal

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Cruz Azul obligado a ganar
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      México- Cruz Azul entra en una etapa en la que cada partido tendrá sabor a final. La Máquina recibe a Juárez con una obligación clara de ganar. Después de tres encuentros consecutivos sin victoria, otro tropiezo podría colocar al campeón en una situación mucho más delicada.

      El panorama parece favorable para Cruz Azul. Juárez llegará como último lugar de la clasificación, con apenas cuatro puntos. Además, los Bravos apenas han marcado ocho goles y ya recibieron 26 anotaciones.

      La Máquina ocupa el séptimo puesto, con 17 unidades, después de cinco triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Sin embargo, la caída con Monterrey y las igualadas contra Toluca y Pumas frenaron su paso. Una victoria mantendría al equipo en la pelea por un mejor sitio de Liguilla.

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