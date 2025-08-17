Cruz Azul podría perder a Piovi

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La posible salida de Gonzalo Piovi se ha convertido en un tema que inquieta a Cruz Azul. El defensa argentino es uno de los pilares en la zaga cementera y mucho del funcionamiento del equipo pasa por sus pies. Su ausencia obligaría al conjunto celeste a replantear variantes para mantener la solidez mostrada en este inicio de torneo.

Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina, reconoció que no tenía previsto perder al jugador. Para el estratega, Piovi representa un elemento clave en su esquema y confía en que el club pueda retenerlo, pese a los rumores que lo colocan fuera de La Noria.

"No teníamos prevista esta salida, en caso de que se dé. Ojalá, Gonzalo Piovi se quede y permanezca un buen tiempo con nosotros. Si llegara a darse, creo que sería, y espero, la última salida. En caso de concretarse, buscaremos una solución pensando en el corto, mediano y largo plazo, algo que es importante para la dirección deportiva", declaró el entrenador en rueda de prensa, después de vencer a Santos 3-2 en la jornada 5 del Apertura 2025.

El interés del Inter de Miami aparece como el principal obstáculo para Cruz Azul. El club de la MLS ha puesto la mira en el defensor y su potencial fichaje podría dejar un hueco difícil de llenar en la estructura de Larcamón.

"Estoy claro que hay un interés importante por parte del Inter de Miami y, con toda la maquinaria que tienen para generar interés en los jugadores, no hace falta que diga el impacto negativo que puede tener para nosotros. Piovi aparece mucho en situaciones de ataque por esa versatilidad que tiene".

El estratega celeste subrayó la importancia de la versatilidad de Piovi, quien no solo aporta seguridad defensiva, sino también proyección ofensiva en momentos clave. Esa doble función lo convierte en un elemento que no pasa desapercibido para otros equipos.

Sin embargo, Larcamón también quiso enviar un mensaje de calma a la afición, dejando claro que Cruz Azul cuenta con alternativas en caso de que la operación se concrete. Aunque perder a Piovi sería un golpe fuerte, el técnico confía en la capacidad de su plantel.

"Su salida sería una gran pérdida, pero confiamos mucho en el resto de los jugadores", aseveró dejando abierta la posibilidad de un cambio en la plantilla.