¿Cuándo y dónde ver el Pumas vs América?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- Es semana de Clásico Capitalino y la capital del país se paraliza en un encuentro entre odiados rivales. Pumas recibe a su acérrimo rival, "Las Águilas" del América en un clásico donde no importa el presente, pues estos encuentros se juegan de distinta manera. Dicho encuentro será correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX y tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto dirigido por Efraín Juárez ha hecho bien las cosas en el transcurso del actual certamen, pues los del Pedregal se encuentran en la quinta posición con 20 unidades, mientras que el América está en la séptima posición con 17 tantos en la porcentual. La diferencia de puntos entre ambas escuadras sólo reafirma que será un encuentro en donde los dos querrán salir a ganarlo y demostrar quién es el que manda en la capital de la República Mexicana.

Los felinos vienen de medir fuerzas ante Cruz Azul, un encuentro sumamente reñido que nos demostró la capacidad de reacción del conjunto universitario, pues lograron empatar el marcador cuando se encontraban dos goles abajo (2-0), sin embargo, un penal bien cobrado por Juninho Vieira representó el descuento en el marcador, para posteriormente un error de Willer Ditta terminaría en autogol y en el empate en la cancha del Olímpico Universitario.

Por su parte, los del Nido probaron suerte en la Concachampions cuando enfrentaron a Philadelphia Union en el terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro culminó 1-1 pero este marcador le daría el pase a la siguiente ronda al Club América, pues el marcador global culminaría 2-1 favoreciendo los muchachos de Jardine.

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Ahora es momento de pensar escribir un nuevo capítulo del Clásico Capitalino en una rivalidad que paraliza a una ciudad entera, sin duda será un duelo que promete intensidad.



Pumas vs América

Estadio: Estadio Olímpico Universitario

Hora: sábado 21 de marzo, 9:10 pm

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX