logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTIVAL NAVIDEÑO

Fotogalería

FESTIVAL NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Arranca el 9 de enero con partidos durante todo el fin de semana.

Por El Universal

Diciembre 21, 2025 09:44 a.m.
A
¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Deportes | Futbol | Liga MX

El Apertura 2025 llegó a su fin el pasado domingo, con la final de vuelta entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Diez.
Los Diablos Rojos se impusieron 9-8 en penales y conquistaron el título del futbol mexicano.

LEA TAMBIÉN

Mohamed revela qué fue lo que le dijo a Faitelson

El DT de Toluca se disculpó públicamente con "TUDN"

De esta manera, el equipo dirigido por Antonio Mohamed logró el bicampeonato y se unió a Pumas, León, Atlas y América como los únicos clubes en conseguirlo en la Liga MX.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ahora, el conjunto escarlata deberá defender su corona en el Clausura 2026 y buscar el tricampeonato para igualar a las Águilas como los únicos en lograrlo en la era de torneos cortos.

El nuevo torneo está cada vez más cerca de arrancar. El Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero, con tres partidos, y tendrá actividad durante todo el fin de semana.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Tijuana vs América
Fecha: Viernes 9 de enero
Hora: 21:00
Estadio: Caliente
Transmisión: FOX

Atlas vs Puebla
Fecha: Viernes 9 de enero
Hora: 21:00
Estadio: Jalisco
Transmisión: TUDN / ViX

Mazatlán FC vs FC Juárez
Fecha: Viernes 9 de enero
Hora: 21:00
Estadio: El Encanto
Transmisión: TV Azteca y FOX

Chivas vs Pachuca
Fecha: Sábado 10 de enero
Hora: 17:00
Estadio: Akron
Transmisión: Prime Video

León vs Cruz Azul
Fecha: Sábado 10 de enero
Hora: 19:00
Estadio: León
Transmisión: FOX

Santos vs Necaxa
Fecha: Sábado 10 de enero
Hora: 19:00
Estadio: Nuevo Corona
Transmisión: TUDN y ViX

Monterrey vs Toluca
Fecha: Sábado 10 de enero
Hora: 21:00
Estadio: BBVA
Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs Querétaro
Fecha: Domingo 11 de enero
Hora: 12:00
Estadio: Olímpico Universitario
Transmisión: TUDN y ViX

Atlético San Luis vs Tigres
Fecha: Domingo 11 de enero
Hora: 19:00
Estadio: Alfonso Lastras Ramírez
Transmisión: ESPN y Disney+

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?
¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

SLP

El Universal

Arranca el 9 de enero con partidos durante todo el fin de semana.

Exitoso el Quinto Encuentro Atlético ´Eso es Toño y Lupe´
Exitoso el Quinto Encuentro Atlético ´Eso es Toño y Lupe´

Exitoso el Quinto Encuentro Atlético ´Eso es Toño y Lupe´

SLP

Romario Ventura

El evento reunió a deportistas de distintas edades y clubes del estado

Bears triunfan en la prórroga
Bears triunfan en la prórroga

Bears triunfan en la prórroga

SLP

AP

Caleb Williams los lleva a una épica remontada y los acerca playoffs

76ers someten a los Mavericks
76ers someten a los Mavericks

76ers someten a los Mavericks

SLP

AP