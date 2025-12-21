¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?
Arranca el 9 de enero con partidos durante todo el fin de semana.
Deportes | Futbol | Liga MX
El Apertura 2025 llegó a su fin el pasado domingo, con la final de vuelta entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Diez.
Los Diablos Rojos se impusieron 9-8 en penales y conquistaron el título del futbol mexicano.
Mohamed revela qué fue lo que le dijo a Faitelson
El DT de Toluca se disculpó públicamente con "TUDN"
De esta manera, el equipo dirigido por Antonio Mohamed logró el bicampeonato y se unió a Pumas, León, Atlas y América como los únicos clubes en conseguirlo en la Liga MX.
Ahora, el conjunto escarlata deberá defender su corona en el Clausura 2026 y buscar el tricampeonato para igualar a las Águilas como los únicos en lograrlo en la era de torneos cortos.
El nuevo torneo está cada vez más cerca de arrancar. El Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero, con tres partidos, y tendrá actividad durante todo el fin de semana.
¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?
Tijuana vs América
Fecha: Viernes 9 de enero
Hora: 21:00
Estadio: Caliente
Transmisión: FOX
Atlas vs Puebla
Fecha: Viernes 9 de enero
Hora: 21:00
Estadio: Jalisco
Transmisión: TUDN / ViX
Mazatlán FC vs FC Juárez
Fecha: Viernes 9 de enero
Hora: 21:00
Estadio: El Encanto
Transmisión: TV Azteca y FOX
Chivas vs Pachuca
Fecha: Sábado 10 de enero
Hora: 17:00
Estadio: Akron
Transmisión: Prime Video
León vs Cruz Azul
Fecha: Sábado 10 de enero
Hora: 19:00
Estadio: León
Transmisión: FOX
Santos vs Necaxa
Fecha: Sábado 10 de enero
Hora: 19:00
Estadio: Nuevo Corona
Transmisión: TUDN y ViX
Monterrey vs Toluca
Fecha: Sábado 10 de enero
Hora: 21:00
Estadio: BBVA
Transmisión: TUDN y ViX
Pumas vs Querétaro
Fecha: Domingo 11 de enero
Hora: 12:00
Estadio: Olímpico Universitario
Transmisión: TUDN y ViX
Atlético San Luis vs Tigres
Fecha: Domingo 11 de enero
Hora: 19:00
Estadio: Alfonso Lastras Ramírez
Transmisión: ESPN y Disney+
