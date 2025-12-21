¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Deportes | Futbol | Liga MX

El Apertura 2025 llegó a su fin el pasado domingo, con la final de vuelta entre Toluca y Tigres en el estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos se impusieron 9-8 en penales y conquistaron el título del futbol mexicano.

De esta manera, el equipo dirigido por Antonio Mohamed logró el bicampeonato y se unió a Pumas, León, Atlas y América como los únicos clubes en conseguirlo en la Liga MX.

Ahora, el conjunto escarlata deberá defender su corona en el Clausura 2026 y buscar el tricampeonato para igualar a las Águilas como los únicos en lograrlo en la era de torneos cortos.

El nuevo torneo está cada vez más cerca de arrancar. El Clausura 2026 inicia el viernes 9 de enero, con tres partidos, y tendrá actividad durante todo el fin de semana.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 1 del Clausura 2026?

Tijuana vs América

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: Caliente

Transmisión: FOX

Atlas vs Puebla

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: Jalisco

Transmisión: TUDN / ViX

Mazatlán FC vs FC Juárez

Fecha: Viernes 9 de enero

Hora: 21:00

Estadio: El Encanto

Transmisión: TV Azteca y FOX

Chivas vs Pachuca

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 17:00

Estadio: Akron

Transmisión: Prime Video

León vs Cruz Azul

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 19:00

Estadio: León

Transmisión: FOX

Santos vs Necaxa

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 19:00

Estadio: Nuevo Corona

Transmisión: TUDN y ViX

Monterrey vs Toluca

Fecha: Sábado 10 de enero

Hora: 21:00

Estadio: BBVA

Transmisión: TUDN y ViX

Pumas vs Querétaro

Fecha: Domingo 11 de enero

Hora: 12:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: TUDN y ViX

Atlético San Luis vs Tigres

Fecha: Domingo 11 de enero

Hora: 19:00

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

Transmisión: ESPN y Disney+