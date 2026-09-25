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D-backs se mantienen en la pelea tras triunfo

Por AP

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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D-backs se mantienen en la pelea tras triunfo
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      DENVER.- El venezolano Gabriel Moreno y Nolan Arenado conectaron jonrones en una primera entrada de seis carreras, y los Diamondbacks de Arizona lograron el jueves un máximo de la temporada con 18 hits mientras mantenían vivas sus escasas opciones de postemporada con una victoria 12-8 sobre los Rockies de Colorado.

      Arizona (85-74) comenzó el día a tres juegos del último comodín de la Liga Nacional, con cuatro partidos por disputar, y luego amplió su racha de victorias a cinco de cara a una serie de fin de semana en San Diego.

      Moreno conectó su 16to jonrón, un batazo de tres carreras, y Arenado pegó su 29no, un cuadrangular de dos carreras. Arenado, que tuvo tres hits, suma ocho jonrones en septiembre y se embasó en 18 juegos consecutivos.

      Colorado ha perdido 16 de 19, fue barrido por 13ra vez este año y cayó al peor récord de las Grandes Ligas con 57-102, la tercera mayor cantidad de derrotas en la historia del club. Los Rockies son el primer equipo con cuatro temporadas consecutivas de 100 derrotas desde los Mets de 1962-65.

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