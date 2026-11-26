Dallas avanza y diez equipos quedan fuera en Copa NBA
Partidos del viernes definirán al resto de los clasificados
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
no te pierdas estas noticias
Dallas avanza y diez equipos quedan fuera en Copa NBA
SLP
AP
Partidos del viernes definirán al resto de los clasificados
Victoria de Bears en Día de Acción de Gracias
SLP
AP
Bears lograron remontar un déficit de 11 puntos en el último cuarto
León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver la Liguilla
SLP
El Universal
Cruz Azul, sublíder y vigente campeón, visita a León para buscar ventaja en la serie de Cuartos de Final.