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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) o del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) que difunda contenido gráfico o documental de cadáveres de infantes vinculados con algún delito o mediante redes sociales o la prensa, podría ser sancionado con una pena de hasta 12 años de cárcel.

Desde este 23 de noviembre de este año entró en vigor dicha penalidad, luego de la publicación de la reforma al Artículo 342 BIS al Código Penal del Estado, en el Periódico Oficial del Estado (POE).

En la aprobación de las y los congresistas, se define una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente de 35 mil 193 a 117 mil 310 pesos a quien por sí o por interpósita persona, con motivo del ejercicio de sus funciones en la procuración o impartición de justicia realiza acciones como las que se enlistan.

Audiograbe, comercie, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes o audios, videos o documentos de cadáveres.

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Lo mismo, si se trata parte de ellos y se encuentren relacionados con un hecho que la ley señale como delito, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.

Sin embargo, establece agravantes para que el castigo aumente hasta en una mitad de la sanción primaria. Considera cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente; o el contenido se difunda a través de medios de información, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.

Es decir, si un Policía de Investigación (PDI), un Ministerio Público, un juez de Control, un magistrado, un fiscal u otro integrante de la FGE o el STJE perpetra dicho ilícito, podría alcanzar una sanción de hasta 12 años de prisión.