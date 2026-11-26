León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver la Liguilla
Cruz Azul, sublíder y vigente campeón, visita a León para buscar ventaja en la serie de Cuartos de Final.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La otra llave de los Cuartos de Final continúa este jueves desde el Estadio Nou Camp, donde León recibirá a Cruz Azul en busca de dar el primer golpe en la serie.
"La Fiera2 terminó en el séptimo lugar de la clasificación, mientras que La Máquina llega a este compromiso como sublíder del campeonato mexicano y vigente monarca del futbol nacional.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En su visita a territorio guanajuatense, los cementeros intentarán conseguir una ventaja que les permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta, el próximo domingo en el Estadio Banorte.
¿Dónde y cuándo ver el partido entre León y Cruz Azul?
Fecha: jueves 26 de noviembre a las 21:10 PM
Transmisión: FOX + y FOX ONE
Ambos clubes cuentan con un historial relativamente corto en Liguillas, pues se han enfrentado en siete eliminatorias. Sin embargo, el balance favorece a los celestes, quienes han salido victoriosos en cuatro ocasiones, mientras que los Esmeraldas se han impuesto en las tres restantes.
Esta será una nueva oportunidad para los dirigidos por Javier Gandolfi de dar un golpe sobre la mesa y demostrar que pueden convertirse en protagonistas de la Fiesta Grande. León buscará dejar fuera al vigente campeón del futbol mexicano y dar un paso importante rumbo a las semifinales.
no te pierdas estas noticias
León vs Cruz Azul: Horario y canales para ver la Liguilla
SLP
El Universal
Cruz Azul, sublíder y vigente campeón, visita a León para buscar ventaja en la serie de Cuartos de Final.
México asegura cuota olímpica con plata de Alejandra Zavala
SLP
El Universal
La tiradora se ubicó en segundo lugar en competencia en Perú
A ganar "una batalla más"
SLP
El Universal
La afición escarlata mostró un apoyo emotivo que motivó al equipo en el encuentro.