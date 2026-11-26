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La otra llave de los Cuartos de Final continúa este jueves desde el Estadio Nou Camp, donde León recibirá a Cruz Azul en busca de dar el primer golpe en la serie.

"La Fiera2 terminó en el séptimo lugar de la clasificación, mientras que La Máquina llega a este compromiso como sublíder del campeonato mexicano y vigente monarca del futbol nacional.

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En su visita a territorio guanajuatense, los cementeros intentarán conseguir una ventaja que les permita afrontar con mayor tranquilidad el partido de vuelta, el próximo domingo en el Estadio Banorte.¿Dónde y cuándo ver el partido entre León y Cruz Azul?Fecha: jueves 26 de noviembre a las 21:10 PMTransmisión: FOX + y FOX ONEAmbos clubes cuentan con un historial relativamente corto en Liguillas, pues se han enfrentado en siete eliminatorias. Sin embargo, el balance favorece a los celestes, quienes han salido victoriosos en cuatro ocasiones, mientras que los Esmeraldas se han impuesto en las tres restantes.Esta será una nueva oportunidad para los dirigidos por Javier Gandolfi de dar un golpe sobre la mesa y demostrar que pueden convertirse en protagonistas de la Fiesta Grande. León buscará dejar fuera al vigente campeón del futbol mexicano y dar un paso importante rumbo a las semifinales.