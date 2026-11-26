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La seguridad en torno a las sucursales bancarias se va a fortalecer y se van a poner en práctica operativos especiales en puntos y horarios establecidos por las instituciones financieras en horarios que presenten mayor vulnerabilidad, según se desprendió de la reunión celebrada con autoridades estatales y federales.

Grupo Interinstitucional define estrategias para seguridad bancaria

En la reunión, se dio a conocer que, ante el aumento de dinero en efectivo previsto para las próximas fechas, resulta fundamental identificar las zonas y sucursales bancarias que requieren de un reforzamiento de la presencia de personal policiaco, con recorridos continuos.

Las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional en reunión de trabajo con representantes de las diversas instituciones bancarias analizaron las estrategias a seguir en esta época del año, a fin de inhibir la comisión de delitos que afecten a los bancos o sus clientes.

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Comunicación constante entre bancos y autoridades para respuesta rápida

En el encuentro se destacó mantener una comunicación constante entre las instituciones bancarias y las autoridades, a fin de poder actuar con efectividad y rapidez en los casos que se requiera del auxilio de las corporaciones de seguridad municipal, estatal o federal.

Los representantes de las instituciones financieras destacaron la capacidad de respuesta que han tenido las corporaciones de seguridad ante las notificaciones de auxilio, lo que ha generado confianza tanto para el personal que labora en las sucursales, como entre los clientes.