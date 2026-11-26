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Caleb Williams lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Rome Odunze con 3 segundos por jugar para irse arriba en el marcador, la primera ventaja de los Bears de Chicago antes de vencer el jueves 39-35 a los Lions de Detroit para romper un empate en el primer lugar de la NFC Norte.

Los Bears (9-2) han ganado seis seguidos en total.

Williams marcó el rumbo al completar 30 de 44 pases para 345 yardas, con dos pases de touchdown, después de estar abajo por 11 puntos a mitad del cuarto periodo tras la carrera de 70 yardas de Jahmyr Gibbs para su tercera anotación del partido.

Para asegurar la victoria y el primer lugar en la división, Williams elevó un pase a la esquina derecha de la zona de anotación y Odunze saltó para hacer la recepción y puso los pies dentro de la zona de anotación con un touchdown que se mantuvo tras una revisión.

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Los Lions (8-3) venían de ganar seis seguidos, pero no pudieron conseguir una detención defensiva para sostener la victoria y celebrar otra actuación asombrosa de Gibbs.

El dinámico corredor sumó 205 yardas por tierra en 21 acarreos y tres touchdowns, y atrapó cinco pases para 42 yardas, para un total de 247 yardas desde la línea de golpeo, después de haber acumulado 252 yardas en un partido a inicios de este mes contra New England.

Chicago se convirtió en apenas el tercer equipo en remontar un déficit de 11 puntos o más en el cuarto periodo para ganar en el Día de Acción de Gracias, uniéndose a los Bears de 1980 que lo hicieron contra Detroit y a los Titans de Nueva York de 1962 que regresaron para vencer a los Broncos de Denver en el feriado.