¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que mantiene un monitoreo permanente sobre el comportamiento de las presas de la entidad, así como de los ríos y condiciones meteorológicas derivadas del frente frío número 8, que origina la primera tormenta invernal de la temporada y trae consigo un marcado descenso de temperaturas y potencial de lluvias y tormentas fuertes.

De acuerdo con el reporte diario de la dependencia, los embalses en la entidad registran niveles variados que se mantienen bajo vigilancia preventiva.

En la capital la presa San José alcanza 97.9 por ciento; Gonzalo Santos (El Peaje) registra 78.8 por ciento; Cañada del Lobo marca 42.4 por ciento; La Lajilla, en Ciudad Valles, se ubica en 89.4 por ciento; La Muñeca, en Tierra Nueva, reporta 75.3 por ciento; y la presa Valentín Gama, en Villa de Reyes, registra 22.2 por ciento.

La presa Zimapán, ubicada entre Zimapán, en Hidalgo y Cadereyta de Montes, en Querétaro, se sitúa en el 90 por ciento y es importante monitorearla porque sus derramaderos confluyen sobre los ríos Tula y San Juan que dan origen al río Moctezuma en territorio potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, la EPC señaló que las estaciones de monitoreo de ríos reportan niveles bajos en Naranjo, Micos, Santa Rosa, Pujal, Tamuín y Las Adjuntas, y estable en Ballesmi. Hasta el momento, todos los parajes turísticos de la huasteca potosina están abiertos.

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas fuertes, principalmente a partir de la tarde, y el descenso térmico en las cuatro regiones, la CEPC exhorta a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales emitidos por las autoridades, extremar precauciones ante cambios bruscos de temperatura, abrigarse adecuadamente y reportar a personas en situación de calle para prevenir la pernocta en la vía pública.

Además, piden atender las indicaciones de seguridad en zonas recreativas y parajes turísticos, como parte del cambio que se vive en la prevención.