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Ángela Aguilar ha expresado en distintas ocasiones su admiración por la relación que mantuvieron sus abuelos, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, a quienes considera un ideal romántico. La actriz del Cine de Oro Mexicano también fue una inspiración para su boda con Christian Nodal: la cantante, de 23 años, utilizó algunos de sus aretes y, mientras caminaba rumbo al altar, según se reportó en su momento, sonaron canciones de la madre de Pepe Aguilar.

Homenaje de Ángela Aguilar a Flor Silvestre en redes sociales

De su abuela, Ángela también aprendió la importancia de mantenerse siempre bien arreglada y de preparar la comida para su esposo cuando lo acompañaba durante sus giras.

Tras cumplirse seis años de la muerte de Silvestre, cantante de "Cruz de olvido", Ángela le dedicó un homenaje en redes sociales.

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A través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que aparece doña Flor, vestida de negro con detalles bordados en tonos plateados y una sombra morada en los ojos. Frente a ella está Ángela, quien luce más pequeña y aparece de espaldas. Ambas sostienen un micrófono y se miran a los ojos durante lo que parece ser una presentación musical.

"Un año más sin ti. Te extraño todos los días", escribió la cantante sobre la imagen.

La publicación estuvo acompañada por el tema "Mi destino fue quererte", interpretado por su abuela. Por su parte, Pepe Aguilar, padre de Ángela, también compartió en su cuenta de Instagram un video con fotografías de sus famoso padres y el mensaje: "Te recuerdo siempre".

Legado artístico y tributos familiares a Flor Silvestre

Flor Silvestre murió el 20 de noviembre de 2020, a los 90 años, en su rancho El Soyate, ubicado en Villanueva, Zacatecas.

Inició su trayectoria artística en 1943 y alcanzó popularidad con temas como "Cielo Rojo", "Una limosna", "Celosa" y "Échale un cinco al piano", este último junto al amor de su vida Antonio Aguilar.

A lo largo de su carrera fue reconocida con el premio Record World a la Mejor Actriz-Intérprete Mexicana. Su legado artístico continúa presente a través de sus hijos y nietos, quienes han mantenido viva la tradición musical de la familia en el género ranchero.

Posterior a su fallecimiento por causas naturales, Ángela hizo una transmisión en vivo para hablar de las difíciles semanas que atravesaba su familia.

Entre lágrimas, agradeció a sus seguidores por las condolencias y expresó: "Yo creo que nunca vamos a estar preparados para una muerte, pero dios nos dio esta oportunidad de estar con mi abuela por mucho tiempo. Dios hace las cosas en las horas que necesitan pasar".

En diciembre de 2020, la familia Aguilar hizo un tributo a Flor Silvestre con el espectáculo "Mexicano hasta los huesos", en el que participaba Ángela, su hermano Leonardo y Pepe Aguilar.