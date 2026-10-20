Davante Adams, baja entre 6 y 10 semanas

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LOS ÁNGELES.- El receptor de los Rams, Davante Adams, estará de baja entre seis y 10 semanas por una importante lesión en el tendón de la corva, informó el entrenador de Los Ángeles, Sean McVay, el lunes.

Los Rams (2-4) también perdieron al veterano tackle defensivo Poona Ford por el resto de la temporada debido a una rotura del tríceps, y el tackle defensivo Kobie Turner ingresará a la lista de lesionados por una lesión en la ingle, en medio de una cascada de contratiempos físicos para los favoritos de pretemporada al Super Bowl, que atraviesan dificultades y han perdido tres de sus últimos cuatro partidos.

Al parecer, Adams —seis veces seleccionado al Pro Bowl y líder de la NFL en recepciones de touchdown la temporada pasada— se lesionó en la penúltima jugada ofensiva de los Rams en su bochornosa derrota 18-16 ante los Cardinals de Arizona el domingo. La lesión ocurrió en una jugada sin contacto, cuando Adams se frenó en la zona de anotación y salió rengueando hacia la banda.

Adams, de 33 años, suma 30 recepciones para 480 yardas y cuatro touchdowns esta temporada, la 13ra de su carrera en la NFL. Se perdió tres partidos al final de la temporada pasada por una lesión en el tendón de la corva, pero regresó para los playoffs.

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