De Alba Jr. buscará el bicampeonato

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El próximo domingo 8 de noviembre, el equipo tapatío AGA Racing Team llegará al Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar la Gran Final de NASCAR México Series, donde Alex de Alba Jr. tendrá la misión de pelear por el bicampeonato de la categoría estelar y defender la corona que actualmente ostenta la escudería, en el cierre de la temporada 2026.

La competencia corresponderá al cuarto compromiso de El Chase y a la duodécima fecha del calendario, escenario en el que el piloto del auto número 14 AGA de Manzana, Red Cola y Skarch buscará concretar un resultado que, acompañado de las combinaciones necesarias, permita al equipo mantenerse en lo más alto del automovilismo mexicano. La disputa por el campeonato llegará a su última instancia con varios pilotos todavía en condiciones de pelear por el título.

Actualmente, Alex de Alba Jr. acumula 2 mil 106 puntos y ocupa la quinta posición de la clasificación de postemporada, que tiene como líder a Xavi Razo con 2 mil 139 unidades. Esta diferencia de 33 puntos representa un desafío importante para el piloto tapatío, quien deberá aprovechar cada oportunidad durante la competencia en el óvalo capitalino de una milla para mantenerse en la pelea por el campeonato.

La carrera denominada "La Gran Final 150" se disputará el domingo a partir de las 15:00 horas, con un formato de 150 vueltas o un límite de 100 minutos, como parte de las actividades del SpeedFest. Este evento reunirá diferentes espectáculos y propuestas de entretenimiento, entre ellas música, lucha libre y actividades familiares, además de la emoción del automovilismo nacional.

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Para Alex de Alba Jr., la cita en la Ciudad de México representa la última oportunidad de remontar posiciones y cerrar el año con el bicampeonato, en una final donde cada punto y cada posición serán determinantes.