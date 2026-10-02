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De visitante Portugal se impone a Dinamarca

Por EFE

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
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De visitante Portugal se impone a Dinamarca
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      Copenhague.- Portugal logró un triunfo convincente en el Parken de Copenhague (2-4) en un partido vibrante, marcado por la abrupta salida de la concentración la víspera de su capitán, Cristiano Ronaldo.

      En medio del terremoto marcado por la marcha de la estrella portuguesa, enfrentado con su entrenador, Portugal respondió con un una actuación notable que reivindica al equipo y a su técnico, Jorge Jesus; le permite mantener el pleno de puntos (9 de 9) y la coloca con medio pie en los cruces de la Liga de Naciones.

      Jorge Jesus hizo cuatro cambios respecto al anterior partido y dejó a João Félix en el banco; Brian Riemer, tres, incluido el portero.

      Salió valiente Portugal, con una presión muy alta que obligó a Dinamarca a jugar en largo.

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      Avisó Gonçalo Ramos con un tiro en semifallo al palo y, en la siguiente jugada, Cancelo robó en una mala salida de los daneses, hizo una pared con el delantero del Milan y definió picándola suave ante la salida de Hermansen.

      Tuvo Leão, que llevó la "número siete" en lugar de Ronaldo, el segundo en dos tiros, pero salvó el portero danés. Damsgaard culminó una contra iniciada en un saque largo con la mano de Hermansen y un mal repliegue portugués, con un remate ajustado al palo.

      Pero sólo le duró dos minutos la alegría a Dinamarca. Ramos se sacó un pase de tacón a Fernandes y éste lo dejó mano a mano frente al portero danés con un envío en profundidad. El delantero luso definió de puntera con la zurda. Nuno Mendes y Leão pudieron ampliar el marcador antes del descanso, frente a una Dinamarca voluntariosa pero a la que le costaba crear ocasiones.

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