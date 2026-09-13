Debuta con Steelers McCarthy ante Falcons

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CIUDAD DE MÉXICO.- Mike McCarthy, entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, llega a su debut al frente del equipo de acero en un juego que podría ser favorable ante los problemas que tiene Kevin Stefanski y sus Falcons en el puesto de quarterback, luego de las lesiones que le acechan.

Finalmente será Cooper Rush el quarterback titular de los Falcons de Atlanta después de que Tua Tagovailoa quedó descartado el viernes por una lesión en el oblicuo, mientras que Jack Strand, novato no seleccionado en el draft, será el suplente ante la falta de sus dos primeras opciones, Tagovailoa y Michael Penix Jr., quien está inactivo por una lesión en el ligamento desgarrado en la rodilla izquierda que puso fin a su temporada 2025.

Rush, de 32 años, ha jugado en 42 partidos de la NFL, incluidos 16 como titular en ocho temporadas, siete con Dallas. Los Cowboys tuvieron marca de 4-4 en los ocho duelos de Rush como titular en 2024 y Baltimore tuvo una marca de 0-2 en sus dos encuentros de inicio la temporada pasada.

Por el otro lado, Aaron Rodgers no jugó nada en la pretemporada, por lo que podría lucir oxidado. Pero una vez que se calienta, el cuatro veces MVP debería salirse con la suya con Michael Pittman, DK Metcalf y Pat Freiermuth contra una carrera de pase de las Falcons las bajas de Jalon Walker (lesión) y James Pearce Jr. (suspensión).

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