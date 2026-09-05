Debuta el Tri femenil Sub 20 en el Mundial

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CIUDAD DE MÉXICO.- La espera ya terminó y este sábado debuta la Selección Mexicana Femenil Sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría frente a Benín, donde el objetivo es comenzar con el pie derecho en Polonia.

Además de la nación africana, México comparte sector con Argentina y las anfitrionas de este Mundial. Aunque se trata de un grupo desafiante, Natalia Muñoz sabe que el cuadro tricolor es visto como uno de los fuertes del grupo, y también del torneo.

"Todas las selecciones son muy fuertes y nosotras estamos trabajando para nosotras. Siempre es bueno que te vean como el fuerte del grupo", afirmó.

Las mexicanas llegan con amplio favoritismo sobre las beninesas, pero eso no quita que su mayor enfoque sea el trabajo que harán ellas, para no dejarse influenciar por lo que se pueda decir fuera de la concentración.

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"Nosotras vamos enfocadas día a día, entrenamiento en entrenamiento, en las mejoras y los buenos trabajos que estamos haciendo. Cada partido es diferente y, más que nada, estamos enfocadas en nosotras", señaló la defensora de Tigres.

Aunque ellas irán paso a paso, sí tienen en mente terminar en lo más alto de su grupo y con la esperanza de llevarse los nueve puntos para mostrar su gran fortaleza en el terreno de juego.

"Estamos enfocadas en el primer partido. Y es el más importante hasta ahorita, ya después vamos enfocadas al segundo y al tercero. Pero sí, claro que es nuestro objetivo [el liderato]", sentenció.