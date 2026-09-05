Debutó el Chaquito Giménez con el Porto

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LISBOA, Portugal.- Se dio el debut de Santiago Giménez con el Porto, frente al Moreirense en la Liga de Portugal, para así vivir sus primeros minutos como futbolista del gigante portugués.

El jugador mexicano ingresó al terreno de juego al minuto 75 y tomó el lugar de André Silva, su competencia directa por el puesto en la punta del ataque de los Dragones.

Durante su estancia en el campo, el delantero tricolor sumó un par de acciones que dejaron ver su hambre por anotar y el buen movimiento que tiene fuera del área, lo que hizo ver a la afición portuguesa que no es solamente un rematador.

Su par de jugadas de mayor peligro ocurrieron en el tiempo añadido. En el 91´, el Bebote tomó el esférico fuera del área, armó la pierna izquierda y sacó un disparo cruzado que obligó al lance de André Ferreira, quien impidió el debut soñado para el tricolor, quien arrastra una larga sequía sin anotar.

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Un par de minutos después, el canterano de Cruz Azul volvió a hacer una jugada individual que lo dejó dentro del área grande rival y terminó con un potente remate de pierna derecha que también fue atajado por el guardameta.

El Porto sí sufrió para poder sacar esta victoria en la Jornada 5 de la Liga de Portugal. Los visitantes se pusieron al frente en el minuto 20, obligando a los Dragones a remontar.

En el minuto 37 apareció el descuento por parte de Bednarek y, para el 58´, William Gomes le dio la victoria a los suyos, que los consolidan como líderes de la Primeira Liga.

Santiago Giménez y el Porto enfrentarán el martes 8 de septiembre al Manchester City en la primera jornada de la Champions League.

Esto representa el regreso del atacante mexicano a la máxima competencia de clubes en Europa, donde tuvo una buena cosecha de goles en su paso con en Feyenoord.

Cabe destacar que al Bebote le urge marcar, debido a que está próximo a cumplir un año sin festejar un gol. La última vez que el delantero mexicano marcó fue el pasado 23 de septiembre de 2025, cuando el Milan derrotó al Lecce con un 3-0 en la Copa de Italia.

11 meses suma ya el delantero mexicano sin festejar un gol; la última vez fue el 23 de septiembre de 2025.