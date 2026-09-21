Defensa de Pats asfixian a Steelers

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FOXBOROUGH, Massachusetts.- TreVeyon Henderson corrió para un touchdown de 39 yardas en su debut de temporada, Eli Ponder añadió una recuperación de balón suelto de 19 yardas para anotación y la defensa de los Patriots de Nueva Inglaterra asfixió a Aaron Rodgers rumbo a una victoria el domingo 20-3 sobre los Steelers de Pittsburgh.

Con el triunfo, el entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, evitó apenas el segundo inicio 0-2 de su carrera como entrenador, que abarca ocho años. Drake Maye completó 14 de 22 pases para 208 yardas y una intercepción. Romeo Doubs, quien no tuvo recepciones en su debut con los Patriots la semana pasada, logró una atrapada de 63 yardas en el tercer cuarto para preparar el segundo gol de campo del partido.

Pero fue la defensa de Nueva Inglaterra la que marcó el tono. Un año después de conducir a los Steelers a una victoria en Foxborough, Rodgers tuvo problemas para lidiar con la presión de los Patriots. El quarterback de 42 años perdió el balón dos veces, incluida la jugada que derivó en la anotación de Ponder.

El esquinero de los Patriots Christian Gonzalez también siguió de cerca por momentos al receptor de los Steelers DK Metcalf, lo que obligó a Rodgers a buscar otras opciones en el juego aéreo.

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Rodgers completó 23 pases en 39 intentos para 187 yardas por pase, una intercepción y fue capturado cuatro veces. Metcalf tuvo apenas cuatro recepciones para 27 yardas.