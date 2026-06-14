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Del Toro conquista la séptima etapa

Le gana el duelo a Ayuso en el Grand Colombier; Tuckwell sigue líder

Por EFE

Junio 14, 2026 03:00 a.m.
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Del Toro conquista la séptima etapa
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      En un duelo por todo lo alto en las rampas del Grand Colombier, el mexicano Isaac del Toro (UAE) superó al español Juan Ayuso para ganar la séptima etapa del Tour Auvernia Ródano Alpes, entre La Bridoire y el Grand Colombier, de 133.6 km, en la que se mantuvo viva la general con el australiano Luke Tuckwell al frente.

      En una intensa jornada marcada por una neutralizaciòn y una caída de Paul Seixas que congeló la sangre de la afición francesa, el final fue emocionante con un ataque lejano de Juan Ayuso que echó abajo el vencedor de la etapa, Isaac del Toro, más fuerte que el español en el tramo decisivo.

      El corredor de Ensenada, de 22 años, colocó en su palmarés la victoria numero 26 coronando en solitario el Grand Colombier. Llegó a meta con tiempo para ponerse las gafas y hacer un pase torero sobre la línea, que cruzó con un tiempo de 3h.41.41, a una media d 36.2 km/h, haciendo inútil el ataque lejano de Juan Ayuso, que le siguió a 25 segundos.

      Tercera plaza para el noruego Johanessen a 38 segundos y Jorgenson fue cuarto a 41. Meritoria quinta plaza para el belga del Movistar Uijtdebroeks, Seixas, magullado, salvó los muebles a 1.21, y dentro del top 10 tres españoles más, Cristian Rodríguez, José Félix Parra y Jan Castellón. El líder, Luke Tuckwell llegó a tiempo para salvar el maillot amarillo, a 2.33.

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      Todo se decidirá en la jornada reina de este domingo en el Plateau de Solaison. Tuckwell cederá el mando y Jorgenson, Del Toro, Ayuso, Johanessen y Seixas se aprietan en apenas un minuto. Será un final de Tour no apto para cardíacos.

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