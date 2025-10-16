Del Toro gana el Giro del Veneto

México.- En solitario, Isaac del Toro rodó hasta la meta del Giro del Veneto. El ciclista mexicano levantó los brazos y pegó un grito al aire cuando completó los 161.2 kilómetros de la competición, permitiéndole conquistar su dieciseisava victoria en el año.

Un cierre con broche de oro porque, además de cosechar triunfos, escaló hasta el tercer lugar en el ranking de la Unión Ciclista Internacional, por debajo del esloveno Tadej Pogacar y el sueco Jonas Vingegaard.

Isaac rodó a lo largo de 3 horas, 24 minutos y 29 segundos. Los últimos 10 kilómetros del Giro del Veneto pedaleó en solitario, dejando atrás a Pavel Sivakov y Jonas Abrahamsen. Segundo y tercer lugar del podio, respectivamente.

Bajo el sol italiano como testigo, Isaac del Toro terminó su año competitivo. Mismo que lo vio crecer desde que, en la primavera, se coronó en la clásica europea más antigua: Milán-Turín. Ahí, no solamente se convirtió en el primer mexicano en subir a lo más alto del podio, también firmó su primera victoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La primera de dieciséis. A la espera de seguir cosechando triunfos el próximo año.