Del Toro gana sexta etapa y lidera el Tour de UAE

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se impuso en la sexta etapa del Tour de UAE, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se situó al frente de la general.

Detalles de la etapa reina en Jebel Hafeet

El mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partió este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, cuarto hoy a 0:31 del americano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Resultados y posiciones clave en la etapa

La segunda plaza en la sexta etapa fue para el australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla) a 0:12 de Del Toro, mientras que el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 0:21 del primero.

El colombiano Harold Tejada no pudo pasar de la octava posición este sábado y entró a 0:36 del Del Toro para ser cuarto en la general a 1:25 del corredor de UAE.