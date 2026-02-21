Camioneta termina volcada en el Río Santiago
El accidente ocurrió bajo el puente de San Felipe y generó movilización de cuerpos de emergencia
Una camioneta terminó volcada la madrugada de este sábado luego de sufrir un accidente en el bulevar Río Santiago, en el tramo ubicado debajo del puente de San Felipe.
Información recabada en el lugar indica que el vehículo avanzaba con dirección hacia la carretera 57 cuando el conductor perdió el control del volante. La unidad se proyectó contra el muro de contención y quedó ladeada, con visibles daños en la carrocería.
Tras el impacto, corporaciones de auxilio acudieron para revisar el estado de salud de los ocupantes y asegurar la zona, ya que uno de los carriles quedó parcialmente obstruido mientras se realizaban las maniobras correspondientes.
Autoridades recomendaron a los automovilistas mantener una conducción responsable en esta vía, particularmente en los pasos inferiores, donde es importante reducir la velocidad y conservar la distancia entre vehículos.
