Detienen a hombre por robo de celular en Prados Satélite

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, en atención a un reporte de auxilio ciudadano, elementos de la Guardia Municipal realizaron la detención de un hombre señalado por el delito de robo a transeúnte en la colonia Prados Satélite 1ª sección.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes efectuaban patrullajes de vigilancia en el cuadrante oriente cuando, en las calles 65 y 58, una mujer solicitó su apoyo, señalando que momentos antes un hombre le había arrebatado su teléfono celular y huyó corriendo del lugar.

Con base en las características físicas y de vestimenta proporcionadas por la afectada, se activó un dispositivo de búsqueda y localización en la zona. Minutos después, los oficiales lograron ubicar al presunto responsable en posesión de un teléfono iPhone con funda color rosa y azul.

El dispositivo fue plenamente reconocido por la denunciante como de su propiedad, por lo que el individuo fue detenido y puesto a disposición de la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí