Del Toro sigue tercero general

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue demostrando su gran nivel en Europa y afrontará la última etapa de la Vuelta a Burgos 2025 instalado en el tercer puesto de la clasificación general. El pedalista de Baja California completó la cuarta jornada, un recorrido de 162 kilómetros entre Burpellet y Regumiel de la Sierra, manteniéndose a solo 26 segundos del líder, el francés Léo Bisiaux.

La etapa fue conquistada por el veterano italiano Damiano Caruso, de 37 años, en un día marcado por la estrategia más que por los ataques directos entre los favoritos. Del Toro cruzó la meta junto al pelotón principal, asegurando así su lugar en el podio provisional de cara al gran desenlace.

La clasificación general tras cuatro etapas coloca a Bisiaux al frente con un tiempo acumulado de 16 horas, 23 minutos y 2 segundos. En segundo lugar aparece el italiano Giulio Pellizzari, a 22 segundos, mientras que Del Toro está tercero, a 26 segundos de la cima.

Este rendimiento confirma el gran momento del ciclista mexicano, quien en los últimos meses ha ganado protagonismo en el pelotón internacional y se ha posicionado como una de las promesas latinoamericanas más sólidas en el ciclismo de ruta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su desempeño en la Vuelta a Burgos refleja una notable consistencia, ademas de que ha sabido gestionar cada jornada con inteligencia, evitando pérdidas de tiempo en los tramos más duros y manteniéndose siempre cerca de los líderes. La etapa de este viernes fue un ejemplo de ello, con un Del Toro que eligió reservar energías para la decisiva jornada final.

La quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos será determinante en la lucha por el título. El recorrido, de 138.3 kilómetros entre Quintana del Pidio y las Lagunas de Neila, incluye dos ascensos importantes y culmina con una subida final de 6.5 kilómetros que podría provocar cambios drásticos en la clasificación.

Las Lagunas de Neila son un puerto de montaña icónico en el ciclismo español, conocido por sus rampas exigentes que superan el 10% de pendiente en algunos tramos. Allí, Del Toro tendrá que enfrentarse no solo a sus rivales directos, sino también al desgaste acumulado durante toda la competencia.

El mexicano necesitará encontrar el equilibrio perfecto entre ataque y defensa, por otro lado, deberá buscar una oportunidad para recortar los segundos que lo separan de la cima, sin arriesgarse a perder su lugar en el podio, una tarea difícil, pero no imposible.

Con solo 26 segundos de diferencia respecto al líder y la montaña como juez final, la Vuelta a Burgos 2025 promete un cierre vibrante. Isaac del Toro ha demostrado que puede competir de tú a tú con ciclistas de talla internacional, y su actuación en esta competencia puede marcar un nuevo capítulo en su joven carrera.

La afición mexicana estará atenta a lo que ocurra en las Lagunas de Neila, donde Del Toro buscará firmar una de las actuaciones más destacadas de su trayectoria y, quién sabe, tal vez conquistar un triunfo histórico para el ciclismo nacional.