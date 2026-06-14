Delantero español refuerza al ADSL

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Atlético de San Luis continúa reforzando su plantel de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX y concretó la incorporación del futbolista español Rafa Llorente, quien llega para fortalecer el ataque del conjunto potosino.

Llorente se desempeña como extremo y cuenta con experiencia en diversas categorías del futbol español, donde ha desarrollado gran parte de su carrera dentro de instituciones reconocidas por su trabajo en la formación de jugadores.

El nuevo refuerzo rojiblanco formó parte de las fuerzas básicas del Atlético Madrileño, además de militar en clubes como Las Rozas CF, Real Madrid Castilla, Cádiz B, Linares Deportivo y la Agrupación Deportiva Alcorcón, acumulando experiencia en distintas divisiones del futbol ibérico.

Con su llegada, la directiva del Atlético de San Luis apuesta por un jugador con recorrido en el futbol español y con características ofensivas que podrían aportar velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas al esquema del equipo para la próxima campaña.

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La institución potosina aseguró los servicios del futbolista mediante un contrato por dos años, vínculo que lo mantendrá ligado al club hasta el 30 de junio de 2028.

La incorporación de Rafa Llorente forma parte de la estrategia del Atlético de San Luis para fortalecer su plantilla y afrontar con mayores aspiraciones el Apertura 2026, torneo en el que el conjunto dirigido por su cuerpo técnico buscará consolidarse como un equipo competitivo dentro de la Liga MX.