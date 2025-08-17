logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

50 ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN TEC DE MOnTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar

Incidente de violencia se registra en el Estadio Akron tras partido entre Bravos Juárez y Chivas

Por El Universal

Agosto 17, 2025 10:37 a.m.
A
Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Bravos de Juárez sumó hace unas horas tres valiosos puntos en su visita a Guadalajara, ciudad en la que derrotaron 1-2 a Chivas. Sin embargo, el resultado pasó a segundo término para el equipo fronterizo, que vio a uno de sus jugadores ser víctima de la violencia.

Se trata de Ángel Zaldívar, exjugador rojiblanco, quien mediante sus redes sociales denunció que integrantes de su familia fueron atacados por aficionados del Rebaño.

En una publicación que rápidamente se volvió viral, el atacante compartió que a su hermano le rompieron la nariz y que su sobrina también fue agredida, pidiendo que las autoridades hagan su labor y encuentren a los responsables.

Zaldívar, quien ingresó al juego, explotó tras lo ocurrido, mostrándose incrédulo de que esto ocurra en un escenario que recibirá la Copa del Mundo de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Increíble que pase esto en un escenario que será sede mundialista. Mi familia sufrió violencia cuando fueron a apoyarme. No lo tolero y exijo que encuentren a los responsables".

Las palabras del jugador fueron replicadas por la institución, que lanzó un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y aseguró que trabaja con las autoridades para dar con los responsables.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar
Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar

Dentro del Estadio Akron agreden a familiares de Ángel Zaldívar

SLP

El Universal

Incidente de violencia se registra en el Estadio Akron tras partido entre Bravos Juárez y Chivas

Cruz Azul podría perder a Piovi
Cruz Azul podría perder a Piovi

Cruz Azul podría perder a Piovi

SLP

El Universal

Nicolás Larcamón enfrenta un dilema ante los rumores de la salida de Gonzalo Piovi

Hijo de Dr. Wagner Jr. se corona como nuevo Campeón Latinoamericano de Triple A
Hijo de Dr. Wagner Jr. se corona como nuevo Campeón Latinoamericano de Triple A

Hijo de Dr. Wagner Jr. se corona como nuevo Campeón Latinoamericano de Triple A

SLP

El Universal

En un debut memorable, Hijo de Dr. Wagner Jr. se consagra como campeón al vencer a El Mesías en Triplemanía, ante el público entregado de la Arena Ciudad de México.

Psycho Clown y Pagano conquistan el título de Pareja en Triple A
Psycho Clown y Pagano conquistan el título de Pareja en Triple A

Psycho Clown y Pagano conquistan el título de Pareja en Triple A

SLP

El Universal

El público aclama el intenso enfrentamiento entre Psycho Clown y Pagano contra Ángel y Berto en la Arena Ciudad de México.