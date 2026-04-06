Despiden a Álvaro Morales tras un solo partido en la Kings League

El sueño de una carrera prolongada en los banquillos de la Kings League llegó a su fin para Álvaro Morales. El polémico comentarista de ESPN fue despedido luego de perder su primer partido en la competencia.

Tras viajar desde Torreón —ciudad en la que narró el encuentro entre Santos Laguna y América— y presentarse con bombo y platillo como nuevo entrenador de Peluche Caligari, las cosas no salieron como esperaba.

Con todas las miradas puestas sobre él, su equipo careció de personalidad en el terreno de juego y terminó cayendo por marcador de 5-2 ante Los Aliens. El resultado, que desató burlas y críticas hacia el conductor de diversos programas deportivos, derivó en su salida esa misma noche.

A través de las redes sociales del club —que tiene como presidentes a Werevertumorro y al Escorpión Dorado— se informó que Morales no continuaría al frente de la institución, dejando su huella únicamente en un partido perdido.

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"Gracias por vestir los colores, Álvaro. Te deseamos lo mejor", se lee en la publicación acompañada de una imagen del ahora aficionado del América, quien de inmediato fue objeto de nuevas burlas en redes sociales.

Luego de confirmarse su salida, Álvaro Morales dejó un mensaje en sus redes sociales en la que agradeció el apoyo y aceptó su fracaso para mejorar la actualidad del equipo.

"No cumplí con ustedes, acepto mi fracaso y me disculpo con la afición. Lo mejor siempre para ustedes", sentenció.