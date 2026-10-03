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Destaca San Luis en para ciclismo

La actividad se desarrolló en el Velódromo Paradero, en Tonalá, Jalisco

Por Romario Ventura

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
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Destaca San Luis en para ciclismo
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      La selección de San Luis Potosí tuvo un destacado inicio dentro del para ciclismo de la Paralimpiada Nacional 2026, que se celebra en Jalisco, al conquistar un total de cinco medallas: dos de oro, dos de plata y una de bronce durante la primera jornada de competencias.

      La actividad se desarrolló en el Velódromo Paradero, en Tonalá, Jalisco, donde José Guadalupe Sánchez Cruz fue una de las figuras de la delegación potosina al obtener dos medallas de oro, una en la prueba de 500 metros y otra en la de un kilómetro.

      Por su parte, Omar Ezequiel Méndez Ruiz consiguió dos preseas de plata al finalizar segundo en las pruebas de 250 metros y un kilómetro, mientras que Jesús Gilberto Borrego Lechuga completó la cosecha al quedarse con la medalla de bronce en los 250 metros.

      La participación potosina continuará este sábado con la modalidad de contrarreloj, que se disputará en el circuito del Estadio Akron, donde los representantes de San Luis Potosí buscarán ampliar la cosecha de preseas conseguida en esta primera jornada.

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