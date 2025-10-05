Detienen a Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil en Jalisco

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía del Estado de Jalisco detuvieron a Omar Bravo, exjugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, acusado de presunto abuso sexual infantil.

De acuerdo con un comunicado, Bravo fue arrestado en Zapopan por elementos adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y Familia.

La dependencia informó que, tras la denuncia y la integración de pruebas, el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial emitió la orden de aprehensión.

"De las investigaciones se desprende que el señalado habría abusado de una adolescente en distintas ocasiones en los últimos meses; se presume que anteriormente habría cometido acciones similares", señaló la Fiscalía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El exdelantero será puesto en las próximas horas a disposición del Juzgado que le decretó el mandato judicial.

La Fiscalía del Estado de Jalisco aseguró que continuará con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.